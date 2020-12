Genoa-Juventus – La moviola del match: Di Bello a suon di gialli

TORINO – Termina qui la sfida tra Genoa e Juventus, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La gara è terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-1 e gli uomini di Pirlo proseguono nella loro rincorsa al Milan. Ecco la moviola del match.

La gara è stata affidata all’arbitro Marco Di Bello: la gestione del direttore di gara è stata nel complesso buona, anche se la sfida è stata densa di episodi. Nel primo tempo c’è da segnalare innanzitutto il cartellino giallo per Adrien Rabiot al 2′ minuto, che mette in rete con il braccio: giusta decisione. Dopo 15 minuti un altro giallo, questa volta per il rossoblù Goldaniga, autore di un fallo su Chiesa. Per il resto della prima frazione di gioco nulla ordinaria amministrazione per il direttore di gara.

Dopo 10′ minuti dall’inizio del secondo tempo la Juve passa in vantaggio grazie al gol di Dybala, mentre dopo 15 minuti viene annullato un gol a Chiesa per posizione di fuorigioco: giusta chiamata. Al 61′ il Genoa pareggia con il gol di Sturaro. Dopo un quarto d’ora, il direttore di gara fischia un calcio di rigore per la Vecchia Signora, dopo un fallo di Rovella in area su Cuadrado: nessun dubbio per Di Bello, che nei minuti precedenti alla battuta deve calmare le proteste e dà un giallo anche a McKennie. Al 78′, comunque, Cristiano Ronaldo porta la Juve di nuovo in vantaggio. Un altro giallo per Bentancur, dopo un fallo su Cuso, mentre all’87’ viene assegnato un altro calcio di rigore ai bianconeri: Perin in area travolge Morata e il direttore di gara non ha di nuovo dubbi, neanche nell’ammonire l’estremo difensore genoano. Proprio allo scadere, infine, Di Bello tira fuori un altro cartellino giallo, questa volta per Bani, entrato fallosamente su Morata; ben sei ammonizioni. La Juventus, dunque, conquista un’altra vittoria e prosegue nella sua rincorsa al primo posto. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria contro il Genoa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Colpo di scena, annuncio bomba: “In arrivo un’offerta mostruosa!” <<<<