Mercato Juve, arriva una notizia pericolosa: Paratici, attento!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juve sta trovando partita dopo partita la quadratura del cerchio. La formazione di Andrea Pirlo ha vinto la terza partita consecutiva contro il Genoa, dopo le vittorie contro il Barcellona in Champions League e quella contro il Torino nel derby. La squadra sta prendendo match dopo match consapevolezza in se stessa e anche i giocatori che stanno trovando la migliore condizione.

Pirlo adesso può iniziare quindi a ritenersi soddisfatto di come la squadra sta rispondendo ai suoi dettami e ora i bianconeri puntano a vincere le tre partite di Serie A in programma prima della sosta natalizia per arrivare a meno punti possibili dal Milan capolista. Mentre la squadra continua a macinare risultati, non si ferma nemmeno Fabio Paratici, che sta studiando il mercato in vista della sessione di gennaio, con la Juventus chiamata ad intervenire per puntellare la rosa.

Uno dei giocatori seguiti da molto tempo dal dirigente bianconero è il centrocampista del Lione Houssem Aouar, che i bianconeri hanno corteggiato a lungo nelle scorse sessioni senza riuscire mai ad affondare il colpo. Il centrocampista francese rimane uno dei primi obiettivi nel mirino bianconero, ma in queste ore sono arrivate novità pericolose per la Juve. Stando a quanto riporta RMC Sport infatti, i bianconeri ora avrebbero un nuovo problema per arrivare al giocatore francese, che risponde al nome di PSG. La Vecchia Signora dovrà infatti vedersela con i francesi per arrivare al giocatore, che potrebbe preferire la destinazione parigina in quanto già conoscitore del campionato francese. Se paratici non vuole farsi sfuggire uno dei suoi pallini dunque, dovrà pensare di muoversi in fretta. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<