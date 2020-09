Oggi nuovi esami per Alex Sandro

TORINO – Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria che darà il via al campionato bianconero, la Juventus ha perso Alex Sandro. Il difensore si è fermato nel corso dell’allenamento di giovedì e gli esami ripetuti ieri hanno evidenziato un problema più grave di quello che si era preventivato: oggi ci saranno ulteriori esami strumentali che quantificheranno la gravità dell’infortunio, con il giocatore che rischia di saltare la Roma e il Napoli. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Paratici scatenato: dopo Dzeko, arriva l’ok per un altro colpo! >>>VAI ALLA NOTIZIA