Calciomercato Juventus, Paratici scatenato: c’è l’ok per un altro colpo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Bisognerà attendere ancora qualche ora per festeggiare l’approdo di Edin Dzeko a Torino. Tutto pare essere praticamente fatto, manca solo il via libera definitivo per Milik alla Roma per sbloccare il tutto. Rallentamenti fisiologici non particolarmente graditi dalle parti della Continassa, ma l’affare sembra ormai chiuso. In attesa di Dzeko dunque, Paratici può concentrarsi anche sugli altri temi ancora aperti e da risolvere del mercato bianconero.

L’urgenza in casa Juve è quella di cedere: sono tanti i giocatori ancora in bilico in uscita e a breve dovrebbero arrivare importanti novità in tal senso. Ma bisognerà anche completare la rosa con altri colpi. Quali? Almeno un esterno difensivo, un altro centrocampista e una quarta punta. Poi, se ci sarà modo e soprattutto se le cessioni lo permetteranno, potrebbe arrivare anche un nuovo esterno offensivo. Paratici in queste ore starebbe accelerando, sopratutto per la pista che porterebbe al quarto attaccante.

Stando a quanto riferito da Ilbianconero.com, nelle scorse ore alla Continassa sarebbe andato in scena un incontro con Mino Raiola per parlare di Moise Kean. La Juventus ci punta fortemente e il ragazzo avrebbe già dato l’ok per il ritorno a Torino. Secondo Sportmediaset, l’attaccante classe 2000 è sempre più vicino, ma bisognerà trovare l’accordo con l’Everton che spinge per una cessione a titolo definitivo. La Juve invece, stando a Goal.com, vorrebbe un prestito senza obbligo di riscatto. Le parti dovranno trovare un punto d’incontro a metà strada, ma le sensazioni sono positive. Nel frattempo però, come accennato poco fa, la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA