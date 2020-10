Dinamo Kiev-Juventus, le pagelle di Di Livio: Morata regala i tre punti

TORINO – Si conclude la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 per la Juventus. I bianconeri vincono 2-0 contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu e tornano a Torino con i tre punti. Ecco le pagelle dei ragazzi di Andrea Pirlo.

SZCZESNY 6: Non molto coinvolto il portiere polacco della Juve, che non viene quasi mai chiamato in causa. Al 75′ blocca un tiro centrale molto potente e incoraggia i compagni negli ultimi minuti di gara.

DANILO 6: Senza problemi la partita di Danilo, che non viene quasi mai impegnato dagli attaccanti della Dinamo.

BONUCCI 6: Come il resto della difesa, neanche Bonucci viene chiamato molto in causa: attento e ordinato, gestisce da dietro il gioco dei bianconeri.

CHIELLINI 5: Sfortunatissimo il capitano bianconero, costretto a lasciare il campo dopo poco meno di venti minuti per un problema muscolare. In questo breve spezzone di gara, però, riesce a divorarsi un gol di testa a due passi dalla porta avversaria. (Dal 19′ DEMIRAL 5,5: Non sono molte le preoccupazioni nell’area juventina per il turco, che riesce a farsi ammonire per un intervento da dietro a centrocampo.

CUADRADO 6: Non molto partecipe nelle azioni offensive della Juve, l’esterno colombiano riesce a farsi valere con qualche intervento difensivo, a volte troppo irruento: al 50′, infatti, viene ammonito per un’entrata in ritardo su un avversario. All’83, però, serve a Morata un assist fantastico, che lo spagnolo spinge in rete per il 2-0.

RABIOT 6: Molto attento in mezzo al campo il francese, che combatte su molti palloni, bloccando le azioni degli ucraini e facendo ripartire il gioco della Juve.

BENTANCUR 5,5: Lotta a centrocampo e riesce a bloccare le ripartenze degli avversari, vanificando i loro attacchi: viene ammonito per un intervento da dietro a fine primo tempo. (Dal 78′ ARTHUR S.V).

CHIESA 6: Inizia bene il nuovo acquisto della Juve, che all’inizio del primo tempo si vede negato il gol dal portiere della Dinamo. Ad inizio ripresa inizia sulla sinistra l’azione che porta all’1-0 di Morata; perde alcuni palloni rischiosi.

RAMSEY 5,5: Gioca bene nel primo tempo il centrocampista gallese, che riesce ad essere molto pericoloso giocando dietro le punte: dai suoi piedi arriva l’assist per il quasi-gol dell’anno di Kulusevski e partecipa all’azione del vantaggio bianconero. Molto confusionario nel secondo tempo, dove perde diversi palloni che rischiano di innescare le ripartenze avversarie. (Dal 78′ BERNARDESCHI S.V.).

MORATA 7: Ancora in gol il centravanti spagnolo, che al primo minuto del secondo tempo buca la rete con un tap-in micidiale. All’83’, poi, imbuca di testa un assist al bacio di Cuadrado, siglando la sua doppietta personale. Lotta nell’area avversaria e prende molte botte, ma riesce ad aiutare la squadra: con i suoi gol regala i tre punti alla squadra di Pirlo.

KULUSEVSKI 6,5: Alla mezz’ora di gioco va vicino a segnare il gol dell’anno e ad inizio secondo tempo il suo tiro respinto diventa l’assist per l’1-0 di Morata. Corre molto e mette in apprensione la difesa della Dinamo. (Dal 55′ DYBALA 6: Non molto incisivo al suo rientro in campo l’argentino, poco coinvolto nella manovra bianconera).

PIRLO 6,5: La Juventus questa sera non gioca una partita esaltante: i bianconeri, però, riescono a sfruttare molto bene le loro occasioni e portano a casa i tre punti senza rischiare niente in difesa.