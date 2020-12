Cassano: “Juventus ancora al 70%, se non passa con il Porto è un fracasso”

TORINO – L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato durante una diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, durante la quale ha parlato della Juventus e della crescita dei bianconeri.

“Il risultato contro il Genoa non è bugiardo, hanno fatto tutta la partita attaccando. Se trovi una squadra che difende in 10 uomini davanti alla porta prima o poi si stanca basta che riesci a imbucare una due volte e poi è finita la partita. Il Genoa ha segnato con Sturaro con un mezzo cross ma non ha fatto niente, ha difeso per tutta la partita. Un pò di idee di Pirlo già ci sono ma quello che lui vorrebbe è un possesso palla ancor più forzato per far male, non sterile. La Juve è ancora al 60-70%. Gli manca quel qualcosa in più per dominare nelle partite vere esclusa quella con il Barcellona perchè quella secondo me non è una partita veritiera.”

“McKennie? Per me è un Khedira diverso, un Matuidi con più qualità che si butta negli spazi. Chi può giocare accanto a lui? Pirlo a volte mette Bentancur, a volte Rabiot, altre Ramsey, gira molto. Se Bentancur lo fai giocare nei due bassi ha meno inserimenti come li può avere McKennie. E’ uno che deve giocare o con Arthur o con Ramsey davanti perchè questi due sono simili. Per me il brasiliano è più una mezzala che uno che può giocare davanti alla difesa. Bentancur mi piace tanto ma si inserisce meno di McKennie. Ramsey e Arthur con la palla al piede sono bravi ma fanno poco la fase difensiva e si inseriscono meno senza palla. Solo McKennie fa le due fasi a cento all’ora. Il sorteggio in Champions? Parliamoci chiaro a livello di percentuali non è un 60-40. Stiamo facendo solo un complimento a Conceiçao. Porto e Monchengladbach erano le due squadre meno forti. I tedeschi sono rognosi e il Porto è la squadra più abbordabile. Secondo me la Juve passa all’80-90%. Se va fuori è un fracasso come quello dell’Inter.”

