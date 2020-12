Calciomercato Juventus, assalto Paratici: sorpresa da 30 milioni a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – A questa Juventus sembra mancare ancora qualcosa. La rosa non è ancora perfettamente bilanciata: qualche giocatore non sembra pienamente coinvolto e ci sono lacune in diversi reparti. Primo tra tutti il centrocampo, che ha bisogno di alternative e rinforzi di qualità. La Juventus sta anche attraversando un processo di profondo ringiovanimento. Non a caso, l’ultima voce di mercato parla proprio di un giovane di grande qualità per il centrocampo. Un gioiello che potrebbe arrivare già a gennaio.

Stando a quanto riferisce l’autorevole quotidiano portoghese Record, Paratici avrebbe puntato gli occhi su Fabio Vieira, fantasista classe 2000 del Porto. Il ragazzo, capace di agire sia da mezz’ala che da trequartista, potrebbe essere la prossima sorpresa di calciomercato della Juventus. Si tratterebbe di un altro investimento per il futuro, che potrebbe anche regalare delle soddisfazioni nel presente. Vieira è un giovane di altissimo profilo, che ha già attirato l’attenzione di vari top club. Nelle scorse settimane, il ragazzo è stato cercato anche dall’Arsenal, club sempre protagonista quando si tratta di giovani di talento. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Non pochissimi di questi tempi, ma la Juve potrebbe fargli spazio con qualche cessione.

Nelle ultime settimane infatti si è parlato spesso dei possibili addii di Ramsey e Bernardeschi, oltre a quello praticamente scontato di Khedira. Entrambi i giocatori stanno faticando a ingranare nella Juve di Pirlo, e una loro cessione potrebbe liberare del preziosissimo spazio nel bilancio. Al posto loro, Paratici potrebbe inserire un gioiello come Vieira, più giovane e potenzialmente più funzionale al progetto bianconero.