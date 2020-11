Cambiasso: “Complimenti a De Ligt per l’italiano. Segno di rispetto e intelligenza verso il paese dove gioca”

TORINO – L’ex calciatore dell’Inter Esteban Cambiasso ha parlato dagli studi di Sky, complimentandosi con il difensore della Juventus Matthijs de Ligt per l’italiano parlato durante l’intervista.

“Voglio fare i complimenti (a De Ligt) per l’italiano, questo è un segno di grandissima intelligenza e di grandissimo rispetto per il paese nel quale gioca. Parla ancora di più del campione che è. Siamo contenti di rivederti bene in campo, che è il posto dove vorremmo vederti sempre.”