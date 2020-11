Calciomercato Juventus, notizia pazzesca su Dybala: follia o realtà?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa Juve, il caso che attualmente fa più discutere è quello legato a Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero è apparso lontanissimo dal top della condizione, un giocatore profondamente diverso da quello che aveva spaccato il campionato nel post lockdown. È possibile che a incidere sulle sue prestazioni sia anche la questione rinnovo, dato che la trattativa tra la Juve e il suo entourage stenta a decollare. Ufficialmente, la dirigenza vorrebbe prolungare il rapporto con l’argentino, ma la questione è complicata e si presta a svariate voci di calciomercato. L’ultima, davvero clamorosa, riguarda un affare che la Juventus potrebbe fare coinvolgendo proprio Dybala.

Stando a quanto riferisce infatti calciomercato.it, i bianconeri potrebbero mettere in piedi un nuovo maxi scambio con il Barcellona. I due giocatori in ballo sarebbero per l’appunto Dybala e Antoine Griezmann. Le due società, che hanno già concluso lo scambio Pjanic-Arthur, sembrerebbero essere in ottimi rapporti, cosa che ovviamente aiuta a trattare e ad imbastire affari del genere. I due calciatori hanno valutazioni economiche abbastanza simili e, viste anche le difficoltà del francese in maglia blaugrana, l’ipotesi scambio sull’asse Torino-Barcellona non sembra così irrealizzabile.

Naturalmente, si tratta di un’indiscrezione ancora da verificare, ma tutt’altro che inverosimile. Le richieste di Dybala per il rinnovo contrattuale sono alte, ma la società bianconera le tenterà tutte fino alla fine per riuscire a blindarlo. Se però le prestazioni dell’argentino non dovessero tornare quelle che ci si aspetta, o se la trattativa per il contratto dovesse portare a una rottura, allora ipotesi di scambio come quella che abbiamo raccontato potrebbero davvero prendere corpo. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche a qualcosa di veramente importante per il prossimo futuro. In arrivo altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA