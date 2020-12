Buffon scherza sui social con Cech: “Old but gold!”

TORINO – Si sa, più il vino invecchia e più è buono: questa massima enogastronomica, però, sembra per valere anche per il mondo del calcio in questo pazzo 2020. Infatti, in Serie A e in altri campionati europei, sono i giocatori over-35 a fare la differenza, come CR7 e Ibrahimovic, ma anche altri. Uno di questi è Gigi Buffon, immortale portiere della Juventus, che a quasi 43 anni ha giocato titolare in Champions League contro il Barcellona, conquistando un’epica vittoria.

Tuttavia, non è l'unico: infatti, anche Petr Cech, che stava rivestendo un ruolo dirigenziale nel Chelsea, è tornato tra i pali nei giorni scorsi con l'Under-23 dei Blues. L'estremo difensore bianconero e campione del Mondo 2006 ha voluto esaltare questo traguardo del suo collega della Repubblica Ceca e ha scherzato con lui sui social. "Old but gold!" ha scritto Buffon sul proprio profilo Instagram, in cui ha mostrato una foto del portiere classe '82. Gli over-35 sono sempre più decisivi nel calcio europeo. D'altronde si sa: più il vino invecchia e più e buono.