Mercato Juve – Ultime notizie, offerta pronta: Paratici vuole chiudere subito!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua la sua crescita, con le tre vittorie consecutive ottenute nel derby, a Barcellona in Champions League e contro il Genoa. La quadra sta infatti iniziando ad assimilare e capire i concetti del tecnico, come dimostrato dalle ultime uscite che, oltre alle vittorie, hanno regalato a Pirlo una squadra più matura e più consapevole delle sue potenzialità. Alcuni giocatori in particolare sono stati il simbolo di questa crescita importante. E per uno di questi nelle ultime ore sono arrivate novità importanti.

Parliamo di Juan Cuadrado, che sta disputando un avvio di stagione ad altissimi livelli, risultando uno dei perni dello scacchiere di Pirlo. Ma, come riferito da Fichajes.net, il club cinese Guangzhou Evergrande, sarebbe pronto ad offrire al terzino bianconero un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Una proposta faraonica e certamente allettante, che infatti avrebbe fatto vacillare il colombiano, attualmente in scadenza di contratto con la Juve nel 2022. Anche per questo motivo, la Juventus si sarebbe subito messa in moto.

Come riporta il Corriere di Torino, la Juventus avrebbe pronta l'offerta per il rinnovo di contratto di Cuadrado, con la prospettiva per il classe '88 di chiudere dunque la carriera a Torino. La Vecchia Signora, dopo le voci allarmanti degli ultimi giorni, vorrebbe dunque fare in fretta e chiudere subito la questione, senza trascinarla troppo avanti come successo con Paulo Dybala.