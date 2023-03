Calciomercato, Zaniolo vuole la Juventus! E si valuta uno scambio clamoroso

1 di 2

La Juve pensa al futuro

Ultimo minuto Juventus

Si guarda già al futuro in casa Juventus, nonostante una stagione ancora da concludere e in grado di regalare diverse soddisfazioni. In attesa che arrivino i verdetti della giustizia sportiva, infatti, la società bianconera sta lavorando alla squadra da consegnare ad Allegri per la prossima stagione. E, in questo senso, arrivano aggiornamenti importanti.

Non tramonta infatti la suggestione Nicolò Zaniolo per la società bianconera. Nonostante il trasferimento al Galatasaray, il giocatore per sua stessa ammissione sembra intenzionato a tornare al più presto in Italia. La clausola sul contratto è di 35 milioni, ma è destinata a scendere di sessione in sessione. La Juventus, però, non ha voglia di aspettare e in questo senso starebbe già studiando la migliore soluzione per regalare il calciatore ad Allegri già in estate.

I bianconeri sono pronti infatti a sfruttare non solo la voglia di Zaniolo di tornare in Italia, ma anche gli ottimi rapporti con il procuratore Claudio Vigorelli. A partire da questo, la Juventus sarebbe pronta ad avviare le trattative con il Galatasaray, provando a ottenere uno sconto che a oggi non sembra così improbabile. Un possibile affare non da poco, a maggior ragione se Allegri alla fine dovesse perdere Di Maria. Detto ciò, però, attenzione perché arrivano anche altre importanti novità relative ad un possibile scambio di giocatori <<<