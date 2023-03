Conte alla Juventus: arriva l’annuncio clamoroso di Pistocchi / News

In queste ore si parla parecchio di quello che potrebbe accadere in casa Juventus da qui alle prossime settimane. Anzi, ai prossimi mesi. Pare sempre più evidente il fatto che dei grossi cambiamenti ci saranno sia a livello dirigenziale che tecnico con una squadra che andrà profondamente rivista, in alcuni casi proprio dalle sue fondamenta. E' per questo motivo, per questa ragione, che in queste ore non si fa altro che parlare di quello che avverrà nella prossima sessione di calciomercato quando diversi calciatori verranno messi in discussione e anche in entrata, potenzialmente, non mancheranno le sorprese.