Juve, Capuano dice tutto sui rinnovi: “Su Rabiot bisogna capire…”

Poi però c'è un'altra considerazione da fare. Non tutte le storie legate ai rinnovi sono uguali. A mio avviso, il possibile rinnovo di Vlahovic risponde più a esigenze di carattere economiche. Il serbo ha un contratto ancora lungo, oneroso e destinato a salire, difficile da sostenere per la società nei prossimi due anni. Sulla carta non sarebbe questo il momento di discutere il possibile prolungamento.

E' possibile che questo discorso si inserisca in un contesto in cui bisogna accontentare sia il giocatore che la società. Chiesa invece è in una fase in cui la trattativa comincia ad essere più difficile e Giuntoli è consapevole di essere di fronte ad un bivio. Rispetto a Rabiot credo ci sia l'idea di un progetto per confermarlo perno della squadra almeno per i prossimi due anni. La Juve deve capire le reali intenzioni del francese".