Juve, quale futuro per Szczesny? Due le alternative

Il futuro di Szczesny alla Juventus non sembrerebbe così certo: la società bianconera starebbe valutando anche alcune alternative tra i pali

redazionejuvenews

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, la Juventus si prepara ad affrontare le ultime tre partite di campionato. Il primo impegno sarà quello che vedrà gli uomini di Massimiliano Allegri scendere in campo allo Stadio Castellani contro l'Empoli. Davanti a un avversario che ha già raggiunto l'obiettivo salvezza, i bianconeri proveranno a ottenere i punti che chiuderebbero la pratica qualificazione Champions. Ottenuti gli ultimi punti utili sul campo, il club bianconero potrà maggiormente concentrarsi in ottica futura. In particolare, sono tante le situazioni di calciomercato che andranno sbrogliate prima possibile. Oltre alla scelta del direttore sportivo e quella dell'allenatore della prossima stagione, tiene banco anche la questione portiere. Perché anche la permanenza di Wojciech Szczesny potrebbe non essere così scontata.

Rinnovo lontano per Szczesny — Secondo Tuttosport, il rinnovo di Szczesny, che scadrà il 30 giugno 2024, non sembrerebbe un ipotesi vicina. Questo nonostante le prestazioni del portiere sembrerebbero essere state ampiamente convincenti anche in questa sesta stagione alla Juventus. A 33 anni, il portiere potrebbe voler valutare un ultima esperienza importante altrove, specialmente se le vicende extracampo estromettessero i bianconeri dalle coppe. Ecco che allora il club potrebbe valutare delle soluzioni alternative all'estremo difensore polacco. Sul taccuino della società, sarebbero due i profili preferiti per il post Szczesny.

Carnesecchi e Vicario i preferiti della Juventus — In cima alla lista dei potenziali sostituti del portiere numero 1 della Juventus ci sono Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. Il primo, in prestito alla Cremonese, ha il cartellino di proprietà dell'Atalanta. In caso di arrivo, questi per il primo anno potrebbe giocarsi il posto da titolare. O con lo stesso Szczesny, se questi decidesse di rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto, o con Perin. Dall'altra parte, l'Atalanta sembrerebbe intenzionato a confermare il portiere in nerazzurro, considerando che le prestazioni altalenanti di Musso. Inoltre, la Dea saluterà Sportiello a fine stagione. La scelta di Vicario sarebbe invece una decisione più netta ed esclusiva. Il portiere italiano dell'Empoli è considerato verosimilmente il miglior estremo difensore della Serie A. Un suo approdo alla Juventus sarebbe possibile solo in caso di addio di titolarità assicurata.