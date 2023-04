Juve, tanti auguri Wojciech! Szczesny compie 33 anni

Oggi è il compleanno di Szczesny, che festeggia 33 anni. Sesto compleanno in casa Juve per il portiere polacco

Giornata speciale in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Szczesny. 33 candeline per il portiere polacco, che orami da sei stagioni difende i pali della Vecchia Signora. Professionalità in campo e fuori, sempre con il sorriso sulle labbra. Wojciech negli anni si è dimostrato un elemento fondamentale di questa squadra e dopo lo spavento nel match contro lo Sporting CP, i tifosi non possono che fargli un augurio ancora più grande.

Ecco il comunicato della Juve: "Sono 33 le candeline che oggi spegne Wojciech Szczesny. Sesto compleanno nella nostra famiglia per un portiere cui vogliamo bene per tantissimi motivi. Per la sua qualità fra i pali, che non manca mai di mostrare al mondo, in ogni partita che gioca. Per la sua intelligenza, che ne fa uno degli elementi più preziosi della nostra squadra. Per la sua statura di uomo: Tek è una persona seria, affidabile, gentile, carismatica.

Qualche giorno fa la sua uscita dal campo in lacrime contro lo Sporting ci ha creato un - per fortuna breve - momento di spavento. Ma soprattutto, ognuno di noi avrebbe voluto abbracciare Super Tek. E allora lo facciamo oggi, mentre lo festeggiamo per il suo compleanno e gli auguriamo di tornare al più presto fra i pali". (juventus.it)