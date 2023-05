Mercato Juve – Allegri, Di Maria, Cuadrado: scoppia il terremoto! / Borsino

La Juventus va incontro ad una vera e propria rivoluzione. La stagione in corso è stata travagliata ma è anche servita a fare chiarezza su diverse questioni che prima o dopo sarebbero state da affrontare. In questo senso bisognerà fare grande attenzione a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. La fine del campionato, segnerà l'inizio di quello che noi chiamiamo un vero e proprio terremoto. La possibilità che i bianconeri possano ribaltare completamente la propria rosa esiste e pure il discorso allenatore, come avrete capito, è abbastanza complesso da affrontare.