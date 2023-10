Calciomercato Juve – Incredibile ma vero: “Può tornare a Torino in prestito”

Prima Pogba e poi Fagioli: anche in questa stagione la Juve continua ad avere tanti, troppi problemi extra campo. In attesa di sapere quale sarà il futuro dei due centrocampisti, Allegri rischia di ritrovarsi la coperta corta in mezzo al campo e per questo la dirigenza è già al lavoro per cercare un sostituto. Le disponibilità economiche bianconere non sono però infinite e se la Juve dovrà acquistare un centrocampista non potrà investire per un attaccante. Per questo Giuntoli pensa a un clamoroso colpo a parametro zero: ecco chi può davvero tornare in bianconero <<<