Mercato Juve – Sky annuncia: “Ultim’ora! A centrocampo può arrivare…”

La Juventus alla ricerca di rinforzi a centrocampo: possibili acquisti in vista del mercato di gennaio

La Juventus è in cerca di rinforzi nel reparto centrocampo in vista del mercato di gennaio, specialmente se non dovesse riuscire a concludere l'acquisto di Thuram dal Nizza. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", uno dei nomi caldi, quello di Hojbjerg, potrebbe non essere più in cima alla lista dei desideri. Il motivo? Il Tottenham potrebbe concedere al centrocampista danese maggiore spazio di gioco, considerando che perderà Sarr e Bissouma a febbraio a causa della Coppa d'Africa. Da qui, il possibile colpo di scena.