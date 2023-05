Calciomercato Juve, indiscrezioni dall’Inghilterra: per l’attacco piace Pulisic

In vista della prossima stagione la Juve è a caccia di rinforzi in attacco: secondo il Daily Mail i bianconeri starebbero pensando a Pulisic

Tra possibili nuove penalizzazioni , quattro partite di Serie A ancora da giocare e una finale di Europa League da provare a conquistare, la stagione della Juve è ancora tutta da scrivere. La squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in una lunga serie di partite ravvicinate che potrebbero ribaltare le sorti di un'annata altrimenti deludente. Ma se i giocatori sono già concentrati in vista della partita di Europa League contro il Siviglia, la dirigenza comincia già a pensare al calciomercato che verrà .

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante e avrebbe messo nel mirino Christian Pulisic. Acquistato dal Chelsea nell'inverno del 2019 per la bellezza di 64 milioni di euro, l'ala americana classe 1998 a Londra è riuscita a convincere solo a tratti. In questa stagione l'ex Dortmund ha collezionato 21 presenze in Premier League, di cui appena 8 da titolare. Con l'arrivo di Sterling, Mudryk e tanti altri talenti, lo spazio per Pulisic si è ristretto sempre di più tanto che ora il giocatore starebbe pensando di cambiare aria.