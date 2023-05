Europa League, gli arbitri di Juve-Siviglia: dirige Siebert, al VAR Dankert

Dopo la vittoria in Serie A contro l'Atalanta, la Juve si prepara a tornare in Europa League. Giovedì 11 maggio alle 21:00, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà all'Allianz Stadium di Torino il Siviglia, match valido per la semifinale di andata di Europa League. In una stagione complessa fatta di penalizzazioni e passi falsi, vincere l'Europa League sarebbe un traguardo fondamentale per la Vecchia Signora. Per questo contro il Siviglia i bianconeri non potranno permettersi passi falsi: vietato sbagliare.