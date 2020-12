Zoff: “Scudetto? Le due squadre saranno Juventus e Inter, soprattutto la Juventus”

TORINO – L’ex portiere della Juventus, Dino Zoff, ha parlato ai microfoni Radio Anch’io lo Sport circa la corsa scudetto in Serie A: “Lo scudetto? È un po’ presto per dirlo. Juventus e Inter devono pensare al campionato. Il Milan è lì, ma vedi anche l’Atalanta straordinaria, stessa cosa la Lazio. Il Napoli ha avuto una battuta d’arresto ma aveva assenza importante. Le due squadre saranno Juventus e Inter, soprattutto la Juventus”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<