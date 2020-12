Calciomercato Juventus, nuovo bomber a gennaio: 2 occasioni da paura!

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Uno dei temi ricorrenti del calciomercato della Juventus è quello riguardante la quarta punta, che in estate non è arrivata. Con i soli Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo a disposizione, Pirlo in rosa non ha un vero centravanti di scorta. Tanto più che lo spagnolo è l’unico che può essere considerato una vera e propria prima punta. Non a caso, quando Morata manca si sente eccome. Se a questo ci aggiungiamo che all’interno di una stagione così lunga e complicata è possibile che i tre tenori bianconeri possano saltare qualche partita per infortuni o squalifiche, appare chiaro che un intervento in attacco potrebbe essere davvero fatto a gennaio, nonostante le timide smentite di rito di Fabio Paratici.

Occhio dunque ai nomi sul mercato e alle occasioni da non farsi sfuggire. La prima riporta ad un vecchio obiettivo della Juve: Arek Milik. Il polacco andrà in scadenza a fine anno e per questo il Napoli vuole liberarsene a gennaio. De Laurentiis si accontenterebbe di 15/18 milioni, cifra però ritenuta ancora troppo alta dalla Vecchia Signora per un giocatore in scadenza. Se gli azzurri non abbasseranno le loro pretese, la Juventus proverà ad ingaggiarlo gratis per la prossima stagione, ma intanto occhio alla mossa del centravanti classe ’94. Milik infatti avrebbe fatto capire al Napoli di essere pronto ad aspettare e rimanere a Napoli fino a giugno: una mossa per convincere il presidente ad abbassare le sue richieste per farlo partire subito. Se ciò accadrà, il prezzo del polacco potrebbe diventare davvero molto allettante per la Juve. Ma ci sarebbe anche una seconda opportunità, forse ancor più ghiotta.

Come riportato infatti da calciomercato.it, rimane in piedi la suggestione Memphis Depay per le big di Serie A, Juve inclusa. L'attaccante olandese (anch'egli in scadenza a fine anno) sarebbe ormai in procinto di lasciare il Lione già a gennaio e soprattutto ad un prezzo di saldo davvero clamoroso. Stando a L'Equipe infatti, il club francese sarebbe disposto ad accettare appena 5 milioni di euro pur di incassare qualcosa dalla cessione di Depay. Un'occasione davvero unica e probabilmente irripetibile per un giocatore di questo spessore. Oltre alle tre big italiane, sul ragazzo classe '94 ci sarebbe da tempo anche il Barcellona. Lavori e valutazioni in corso, ma la Juventus potrebbe davvero muoversi a gennaio anche per rinforzare l'attacco.