TORINO- Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Zaniolo. Il club giallorosso, infatti, avrebeb avviato le trattative per il rinnovo del giovane talento italiano, che vedrebbe il suo ingaggio lievitare fino a 3 milioni di euro. Al momento non sarebbe previsto l’inserimento di alcuna clausola rescissoria, ma questo scenario non sarebbe da escludere.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<