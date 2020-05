Volata Scudetto, la Juve recupera Demiral

TORINO – L’ascesa di Merih Demiral in bianconero è stata fermata soltanto dal brutto infortunio al ginocchio. Il difensore turco, tutto energia e agonismo, stava facendo vedere tutto il suo potenziale, arrivando addirittura a mettere in dubbio la titolarità di de Ligt in assenza di Chiellini. Poi il match dell’Olimpico lo ha visto vittima di un destino molto simile a quello dell’avversario, Niccolò Zaniolo. Il lungo stop del campionato dovuto all’emergenza Covid-19 gli ha però dato tempo di recuperare e – stando al Corriere dello Sport – potrebbe tornare a disposizione di Sarri a partire da metà luglio. Giusto in tempo per la volata Scudetto, e forse soltanto per quella, visto che Demiral non è stato inserito nell’ultima lista per la Champions League.