TORINO- Andrea Pirlo continua a preparare la sfida al Crotone in programma sabato sera all’Ezio Scida. Il tecnico bianconero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe contare su Paulo Dybala. Il numero 10 argentino è ancora alle prese con la fastidiosa gastroenterite che lo ha costretto a saltare le partite con la Nazionale argentina, ma si proverà il recupero fino all’ultimo per portarlo almeno in panchina.