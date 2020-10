TORINO- Andrea Pirlo, in vista del match di domani sera a Crotone, ha ancora qualche dubbio di formazione. Come riportato da Sky Sport, la sicura assenza di Ronaldo e quella probabile di Dybala, costringono il tecnico a cercare nuove soluzioni da proporre in avanti. Al momento è probabile che la Juve si presenti in attacco con l’inedito tridente composto da Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Federico Chiesa (al suo esordio in bianconero).