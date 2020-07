Udinese-Juventus, la moviola: nessuna sbavatura per Irrati

TORINO – Pochi episodi dubbi in Udinese-Juventus, gara che Irrati non si lascia mai sfuggire di mano. Pronti via e il direttore di gara estrae un giallo giusto all’indirizzo di Ramsey, che entra nettamente in ritardo su De Paul. Verso la metà del primo tempo, i padroni di casa reclamano un rigore, ma dai replay si vede come De Paul accentui il contatto sempre con Ramsey. Il direttore di gara nega il rigore, ma si dimentica di ammonire il numero 10 argentino. Al 68′ Zeegelaar stende con un duro intervento Rabiot. Giallo giusto, il rosso sarebbe stato eccessivo. Ma attenzione perché, dopo la bruttissima sconfitta, sono arrivate anche alcune pesantissime voci di mercato in casa bianconera. Delusione enorme e bocciatura totale: ecco chi rischia ora la cessione immediata! >>>VAI ALLA NOTIZIA

