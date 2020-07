Udinese-Juventus, il protagonista: Fofana

TORINO- Grande protagonista nel match tra Udinese e Juventus, che ha visto i friulani prevalere per 2-1 in rimonta, è sicuramente Fofana. Autore di uno strepitoso gol in contropiede nel recupero, in cui durante la corsa ha resistito alla carica di Alex Sandro, superando con un tunnel De Ligt e spedendo la palla alle spalle di un incolpevole Szczesny. Anche nell’arco dei 90 minuti, però, il giocatore è stato tra i migliori della partita, sovrastando in più occasioni i giocatori avversari, facendo valere il fisico e la sua ottima tecnica.

