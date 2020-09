TORINO- Tuttosport in edicola oggi si focalizza sulla situazione Higuain. L’argentino è ormai ai saluti e sta continuando a trattare per la rescissione del contratto con la Juventus. Dall’altra parte, Cristiano Ronaldo è pronto ad iniziare la sua terza stagione in bianconero, esaltando anche il neo compagno Kulusevski. Intanto il Milan ha ufficializzato Tonali, mentre Hakimi lancia la sfida scudetto: