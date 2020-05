Torchia (ag.Rugani): “Daniele è stimato dalla Juve, non vedo una separazione all’orizzonte”

TORINO- Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Marte: “Daniele si trova bene alla Juve e il club lo stima molto. Se il club è contento di lui e lui è contento al club, non vedo il motivo per il quale dovrebbero separarsi. Se poi la dirigenza farà altre valutazioni solo il futuro ce lo saprà dire. Milik? Lo scambio con il polacco sembra logico, ma bisogna tenere in conto le valutazioni fatte dalle due società. Romero? Credo che la Juve inserirebbe lui in un ipotetico scambio. Se si aggiunge un altro giovane in rosa, credo sia più facile dar via lui che Rugani, anche per i costi minori a livello di stipendio”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<