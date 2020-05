Tonali, l’Inter rallenta il pressing

TORINO- Alla sua prima stagione in massima serie, Sandro Tonali ha già messo in mostra tutte le sue qualità, convincendo i top club italiani a puntare su di lui. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’Inter, data in vantaggio nelle corsa nelle ultime settimane, avrebbe rallentato il pressing per volere di Antonio Conte, che preferirebbe l’acquisto dell’ex bianconero Arturo Vidal. Una situazione di cui la Juve potrebbe approfittare per rinforzare il proprio centrocampo con un gioiello dal sicuro avvenire.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<