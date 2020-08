Suarez, anche l’Ajax tiene d’occhio la situazione

TORINO- Come riportato dalla stampa spagnola, Luis Suarez potrebbe presto lasciare il Barcellona, dove non è stato dichiarato incedibile dal presidente Bartomeu. Sul centravanti uruguaiano, in cerca di una sfida stimolante, ci sarebbe la Juventus, in cerca di un sostituto del partente Higuain. A sfidare i bianconeri ci sarebbe però l’Ajax, segno di come, comunque, l’ingaggio del sudamericano non sarebbe così tanto oneroso.

