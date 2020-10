Stroppa: “Ottima partita, ma possiamo lavorare meglio. Non la Juve migliore stasera”

TORINO- Giovanni Stroppa, mister del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Juve:”Abbiamo fatto un’ottima partita, mi dispiace solo che abbiamo sbagliato molto negli ultimi metri. Punto importante, determinante per l’autostima e la consapevolezza in quello che facciamo. La Serie A è un’altra categoria rispetto alla B. Si può lavorare meglio in fase difensiva, ma la strada sono convinto che sia quella giusta se arrivano questi punti contro queste squadre. Ci siamo chiusi troppo in 10 contro 11, potevamo approfittarne per non farli giocare ed essere più brillanti per poi ripartire uomo contro uomo, ma è vero che contro avevamo una grande squadra. Abbiamo preso gol su una palla dal fondo e un mezzo rimpallo, con un’incapacità di correre indietro. La Juve è fortissima, ha individualità importanti e mancavano diversi giocatori. Non erano la Juve migliore stasera, ma si deve tenere conto delle assenze sicuramente”.