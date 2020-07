Spostato l’ultimatum per i diritti tv

TORINO- L’ultimatum per le offerte vincolanti dei fondi di investimento interessati a una partneship nella media company per i diritti tv e commerciali della Serie A è stato spostato da venerdì al prossimo lunedì. arebbero nove al momento i gruppi finanziari interessati al dossier: alcuni, come Cvc, Bain Capital, e Advent, puntano ad acquistare una quota societaria di minoranza della futura media company della Serie A, altri ad avere solo un ruolo di finanziatori.

