TORINO- Alla vigilia del match con il Newcastle, Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico, tra le altre cose, ha parlato del futuro di Pogba: “Paul è un nostro giocatore e lo sarà ancora per altri due anni. Sono sicuro che lui sia fortemente concentrato nel fare il suo meglio qui, per questa squadra e per questa maglia ed è quello che vogliamo anche noi da parte sua”.