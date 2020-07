Si tratta per lo scambio Milik-Bernardeschi

TORINO- Si infiamma la trattativa per Milik, attaccante del Napoli in uscita a fine stagione. Certa dell’addio di Gonzalo Higuain, la Juventus è alla ricerca di un degno sostituto, e Maurizio Sarri avrebbe indicato proprio il nome di Arkadiuz Milik. Per arrivare al giocatore la società bianconera avrebbe proposto al presidente De Laurentis, uno scambio con Federico Bernardeschi: il Napoli infatti, è alla ricerca di un esterno per sostituire il partente Callejon, ma la prima opzione rimane tutt’ora Boga del Sassuolo. In caso dovesse saltare la prima scelta, allora lo scambio Bernardeschi-Milik potrebbe diventare cosa certa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<