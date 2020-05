Sheringam: “Pogba non è un trascinatore, non dà tutto in campo come faceva Yorke”

TORINO- Teddy Sheringam, ai microfoni di Sky Sports Uk, ha dato un giudizio poco lusinghiero nei confronti di Paul Pogba: “Pogba è sicuramente un giocatore di grande talento, ma non sono sicuro che si tratti di un calciatore che può trascinare il resto della squadra quando il gioco inizia a farsi duro. È bello dare l’impressione di essere arroganti in campo, come faceva Yorke, ma devi poi essere in grado di fare le cose giuste quando servono. Non mi sembra che Pogba ne sia in grado, mentre Yorke quando giocava dava sempre tutto”.

