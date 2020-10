Sconcerti: “Credo che Agnelli stia accusando la delicatezza del momento”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere della Sera, dove ha parlato anche della situazione interna dei bianconeri.

“È un’esagerazione poco sopportabile dopo 9 scudetti di fila e poche ore dopo che ti è stato dato un 3-0 a tavolino. Il mondo è per metà già juventino, è utile anche alla Juve che l’altra metà non lo sia, il pensiero unico non è mai un buon affare commerciale. Credo che Agnelli avverta la delicatezza del momento. È la prima volta da 10 anni che la Juve non arriva all’autunno già squadra”.