Sacchi: “Sarri doveva rifiutare la Juve”

TORINO – L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“Un calciatore della Juve vale quanto tutta l’Atalanta. Ma non solo per questo: vincerà lo scudetto anche per gli sforzi di Maurizio di trovare un equilibrio tra queste difficoltà. Non si muove nessuno senza palla, non corrono finché non hanno la palla tra i piedi. Se gli rimprovero qualcosa? Non era il regista adatto per questi attori. Forse non doveva accettare. Ma la prossima stagione le cose possono cambiare. Io arrivai al Milan, ero un signor nessuno ma mi imposi. Forse a lui è mancato questo”.