Rugani, Fiorentina in prima fila

TORINO- Prima di pensare ai colpi in entrata, la Juventus ha intenzione di sfoltire di molto la rosa a disposizione di mister Maurizio Sarri. Tra i calciatori con le valigie in mano c’è Daniele Rugani che, nonostante la stima riconosciuta da parte del tecnico toscano, non ha trovato lo spazio desiderato e potrebbe quindi lasciare Torino. Per lui, nel futuro, potrebbe esserci un trasferimento alla Fiorentina, come possibile contropartita dell’affare-Chiesa.

