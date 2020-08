TORINO- Come accaduto nella passata stagione, Daniele Rugani rimane sempre ai margini del progetto tecnico della Juventus. L’ex Empoli, diventato ormai quinta scelta per la difesa, si starebbe quindi guardando intorno per iniziare una nuova avventura. Come riferito da Tuttosport, sarebbero già partiti i contatti con il Valencia per il suo passaggio in Spagna. Al club iberico, inoltre, interesserebbe anche De Sciglio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<