Rocco Commisso su Chiesa: “Si è comportato male nei nostri confronti”

TORINO – Torna a parlare ancora una volta Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni sulle pagine del quotidiano toscano La Nazione, prendendo di mira sempre Federico Chiesa. L’addio del classe ’97 per la Juventus, infatti, non è stato affatto gradito dall’imprenditore italo-americano, che ha voluto esprimere nuovamente il proprio disappunto. Ecco le parole di Rocco Commisso:

“Io ho chiamato Chiesa anche durante il lockdown e a Chicago l’ho incontrato per la prima volta. L’ho trattato come se fosse mio figlio, mentre lui agendo in questo modo si è comportato male nei nostri confronti: miei, della mia famiglia e di tutti i lavoratori. Non ha fatto per niente la cosa giusta: è un ragazzino e per questo lasciamo stare questa faccenda“.