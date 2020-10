Ramsey, convocazione per Crotone in bilico

TORINO- In casa Juventus, Andrea Pirlo deve fare i conti con diverse indisposizioni per il match di sabato con il Crotone. Tra gli infortunati c’è Aaron Ramsey, tornato dalla Nazionale con un fastidio muscolare. Per il gallese gli esami medici svolti al JMedical hanno escluso lesioni ma, secondo Sky Sport, non c’è nessuna volontà di rischiarlo da subito. La sua convocazione è quindi al momento in bilico, ma non si escludono mosse dell’ultima ora per provare ad averlo almeno in panchina.