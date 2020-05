Rabiot, i tifosi dello United ne bocciano l’acquisto

TORINO- La Juventus, per realizzare il sogno del ritorno di Paul Pogba a Torino, sta pensando di inserire nella trattativa con il Manchester United alcune pedine di scambio. Come riferito dalla stampa inglese, tra i giocatori bianconeri che piacciono ai Red Devils ci sarebbe Adrien Rabiot, che non sarebbe però ben accolto dai tifosi. I sostenitori britannici, infatti, non considerano l’ex Psg un giocatore adatto a vestire la loro maglia, anche in virtù di alcuni atteggiamenti fuori dal campo da “bambino viziato”.

