TORINO- Dopo il ko nel derby di Genova di ieri sera, la Sampdoria ha goduto oggi di un giorno di riposo concesso da mister Claudio Ranieri. I blucerchiati, come si legge sul sito ufficiale del club, torneranno al lavoro a Bogliasco da domani mattina per preparare la sfida alla Juventus di domenica sera. Contro i bianconeri mancheranno Colley e Vieira, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo.

