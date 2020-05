Qui Lione, il preparatore: “Prima del 22 giugno non potremo allenarci, mentre la Juve sarà già tornata in campo”

TORINO- Paolo Rongoni, preparatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 in vista del match di Champions con la Juve: “Vedremo come arriveremo alla sfida. Stiamo preparando questa ripresa atipica in cui, probabilmente, affronteremo il Psg in coppa di Francia e i bianconeri in Europa. Prima del 22 giugno, però, non potremo riprendere gli allenamenti, mentre la Juve sarà già tornata in campo. Uno stop del genere è qualcosa che non si è mai verificato e quindi abbiamo dubbi sul da farsi. Questa è la mia più grande preoccupazione”.

