TORINO- Dopo la positività al Covid-19 dell’attaccante rumeno Denis Dragus, il Crotone ha sottoposto tutti i propri tesserati ad un nuovo giro di tamponi. L’esito degli esami è arrivato in questi minuti e, fortunatamente, non sono risultati esserci altri positivi. Mister Giovanni Stroppa, quindi, potrà ora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di stasera con la Juventus.