TORINO- In questi minuti il Crotone ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani sera contro la Juventus. I calabresi, reduci dal pesante ko con il Sassuolo, vanno alla ricerca dei primi punti in campionato: 1 Cordaz, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Magallan, 8 Cigarini, 13 Luperto, 14 Crociata, 16 Festa, 17 Molina, 20 Rojas, 22 Crespi, 25 Simy, 28 Siligardi, 30 Messias, 32 Pedro Pereira, 33 Rispoli, 34 Marrone, 44 Petriccione, 69 Reca, 77 Vulic, 95 Eduardo.