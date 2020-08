QS- Juve, tentazione Suarez

TORINO- In attesa di risolvere la questione Higuain, con l’argentino che al momento non vorrebbe accettare la rescissione del contratto, la Juve valuta i possibili sostituti del Pipita. Come riferito dal Quotidiano Sportivo, il club bianconero sarebbe tentato di mettere sotto contratto Luis Suarez, giocatore in uscita dal Barcellona. L’uruguaiano, però, percepisce uno stipendio elevato e l’età già avanzata (33 anni) costituisce anch’essa un ostacolo importante.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<